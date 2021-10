Nach schwacher Vorstellung hat der FK Pirmasens am Samstag in der Fußball-Regionalliga beim bisherigen Tabellenletzten, dem FC-Astoria Walldorf, verdient mit 1:3 (0:0) verloren. Der FKP hatte die erste gute Torchance der Partie: Luka Dimitrijevic traf in der 24. Minute mit einem tollen Distanzschuss das Lattenkreuz. Dann aber dominierte Walldorf. Der vom FC Homburg zurückgekehrte Mittelstürmer Marcel Carl traf zweimal, Innenverteidiger Max Müller einmal. Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Konstantinos Neofytos mit seinem Kopfballtor auf 1:3.