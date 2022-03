Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Regionalliga die vierte Niederlage in Folge kassiert. Beim 0:1 (0:0) gegen den bisher punktgleichen FSV Frankfurt erzielte der ehemalige niederländische Erstliga-Stürmer Cas Peters in der 73. Minute das entscheidende Tor. Zu diesem Zeitpunkt war der FKP nach einer Roten Karte für Mittelstürmer Dennis Krob nur noch zu zehnt. In der hektischen Schlussphase sah noch Frankfurts Ex-Bundesligaprofi Marcel Heller Gelb-Rot. Vor 650 Zuschauern vergaben die Pirmasenser drei hochkarätige Torchancen.