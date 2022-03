Egal, ob der FK Pirmasens auch nächste Saison in der Fußball-Regionalliga spielt oder in die Oberliga absteigt: Daniel Bohl wird weiter im FKP-Mittelfeld auflaufen. Der 27-jährige Polizeikommissaranwärter aus Einöd, Ex-Profi in Mainz, Halle, Cottbus und Chemnitz, hat seinen Vertrag ligaunabhängig bis Sommer 2023 verlängert.