Mit 0:1 (0:0) hat der FK Pirmasens am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga bei Tabellenführer SC Freiburg II verloren. Konrad Faber schloss in der 68. Minute einen Sololauf mit dem Tor des Tages im Möslestadion ab. David Becker (57., 65.), Dennis Chessa (58.) und Kevin Frisorger (90.+2, 90.+3) vergaben riesige Chancen für den zunächst sehr defensiv eingestellten FKP. Freiburgs Nishan Burkart verschoss einen Elfmeter nach Handspiel von Salif Cissé (48.).