Das nächste 0:1: Drei Tage nach der unglücklichen Niederlage bei Tabellenführer SC Freiburg II verlor der FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga auch sein Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Da zugleich der FC Gießen und die SG Sonnenhof Großaspach gewannen, fiel der FKP auf einen Abstiegsrang zurück. Frankfurts Kapitän Dominik Nothnagel köpfte in der 53. Minute nach einer Freistoßflanke von Steffen Straub das Tor des Abends auf der Husterhöhe. FKP-Innenverteidiger Moritz Zimmer hatte in der 37. Minute nach einer Ecke Pech mit einem Pfostentreffer. Der eingewechselte Tom Schmitt traf in der 89. Minute freistehend fünf Meter vorm FSV-Tor den Ball nicht richtig.