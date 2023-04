Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Aaaar, Sch... der Platz ist zu kurz“: Ums Haar hätte der eigene Schwung Tobias Jänicke in die Reservisten-Reihe neben dem Tor schleudern lassen. Am kleinen Platz aber lag es sicher nicht, dass der FK Pirmasens dem 1. FC Saarbrücken ein 1:1 (0:0) hat abtrotzen können. Glück, vor allem aber viel Geschick hat der Neu-Oberligist am Samstag in Neuweiler in die Waagschale geworfen.

Die Malstatter hatten es beileibe nicht eilig. Vor allem die Saarländer in FCS-Reihen ließen sich nicht lumpen und mischten sich unter ihre gut gelaunten Landsleute. Sebastian