Auch wenn’s schmerzlich war: Die Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens machten am Dienstagabend mit ihren Trainern die Video-Analyse des 1:7-Debakels bei der SG Sonnenhof Großaspach.

„Die Spieler waren sehr, sehr selbstkritisch“, berichtet Chefcoach Patrick Fischer. Er geht fest davon aus, dass aufgrund des winterlichen Wetters das für Samstag geplante Heimspiel gegen Eintracht Stadtallendorf abgesagt wird.

Kunstrasen unterm Dach

Am Mittwochabend trainierte das Team erstmals in der Soccerhalle am Freibad in Kaiserslautern, deren Geschäftsführer Ex-FKP-Spieler Marco Laping ist. Weil dort Kunstrasen liege, sei dies fürs Training besser als die in diesem Winter ebenfalls schon genutzte Wasgauhalle in Pirmasens.

Grünnagels Knie okay

Eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass am Knie des in Großaspach angeschlagen ausgewechselten Manuel Grünnagel „alles okay“ sei, informierte Fischer. Der Außenverteidiger ist nach der fünften Gelben Karte für das nächste Spiel gesperrt.