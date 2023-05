Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Spiele in zwei Wochen – ein straffes Programm für den FK Pirmasens. Vier Tage nach dem Derby gegen den FC Homburg muss „die Klub“ in der Fußball-Regionalliga am Dienstag (19 Uhr) bei Titelanwärter SV Elversberg ran, am Samstag kommt dann Kickers Offenbach auf die Husterhöhe. Und vor dem Gastspiel am übernächsten Samstag beim SSV Ulm steigt noch das Verbandspokalmatch in Hermersberg.

Die finanzstarken Elversberger und die drei Ex-Bundesligisten Homburg, Offenbach und Ulm setzen auf Vollprofis, die Pirmasenser dagegen auf Feierabendfußballer. Und