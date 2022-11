Der Kapitän ist zurück an Bord, und schon läuft es wieder beim FK Pirmasens. Mit dem nach langer Verletzungspause wieder fitten David Becker haben die Südwestpfälzer nach vier sieglosen Spielen in Serie mit 5:1 (4:0) gegen den SV Auersmacher gewonnen und bleiben so in der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar punktgleich mit Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II, der nach einem spielfreien Wochenende am 10. Dezember auf dem Betzenberg der nächste Gegner sein wird.

Starker Schauß

Becker hatte sich vor dem Hinspiel in Auersmacher beim Warmmachen einen Muskelfaserriss zugezogen. Prompt setzte es dort nach sechs Siegen in den ersten sechs Partien die erste Saisonniederlage. In den zehn Partien ohne den Mannschaftsführer holte der Titelkandidat nur 13 Punkte. Becker bildete am Samstag mit Ex-Profi Daniel Bohl eine bewährte Doppel-Sechs. Anstelle des bis zur Winterpause suspendierten Dennis Krob stürmte Nico Schauß, der bisher vorwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen war. Und Schauß machte ein starkes Spiel. Er holte den von Manuel Grünnagel verwandelten Foulelfmeter zum 1:0 in der 17. Minute heraus, und er bereitete mit einem Super-Solo und perfektem Steckpass das 3:0 von Luca Eichhorn (39.) vor.

Gries lobt

Es war der zweite Treffer von Eichhorn, der nach klasse Vorarbeit von Luka Dimitrijevic bereits das 2:0 (31.) gemacht hatte. „Das war mein erster Doppelpack im Herrenfußball“, stellte der 25-jährige Student, für den im Frühjahr die Bachelor-Arbeit ansteht, erfreut fest. Freuen dürfte ihn auch das Lob von Trainer Martin Gries: „Luca ist seit Wochen unser konstantester Spieler. Er gewinnt viele zweite Bälle und 50:50-Bälle. Er hat ein tolles Spiel gemacht.“ Zudem verdiente sich der zentrale offensive Mittelfeldspieler auch den Assistpoint beim 4:0 (44.), als der Saarländer Niklas Dahlem Eichhorns Flanke ins eigene Tor lenkte.

Vorlage vom Torhüter

Vier Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit legte Dimitrijevic nach einem ebenso weiten wie präzisen Abschlag von Torhüter Benjamin Reitz das 5:0 nach. Das Gegentor von Maximilian Escher (54.) fiel nicht ins Gewicht.

„Wir haben viel besser als zuletzt nach vorne gespielt und uns belohnt“, zog Kapitän Becker sein Fazit. Durch die Suspendierungen von seinem Stellvertreter Salif Cissé und Torjäger Krob sei es „eine schwierige Woche für alle gewesen“. Das Team sei damit „professionell umgegangen“.