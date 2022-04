Der Abstieg des FK Pirmasens aus der Regionalliga ist perfekt. Durch den 2:1-Sieg des FSV Frankfurt am Samstag beim FC Homburg können die Westpfälzer, die am Sonntag im Mainzer Bruchwegstadion gastieren, auch mit zwei Siegen in ihren beiden letzten Saisonspielen nicht mehr auf den rettenden fünftletzten Platz vorrücken. „Es ist traurig, dass wir in die Oberliga müssen, aber das wirft den Verein nicht um“, sagte FKP-Präsident Jürgen Kölsch und sprach angesichts mehrerer knapper Niederlagen von einem „unglücklichen Abstieg“. Nun gelte es, trotzdem „am 21. Mai selbstbewusst ins Verbandspokalfinale zu gehen“ und wenigstens das zweite Saisonziel, die Qualifikation für den DFB-Pokal, zu erreichen.