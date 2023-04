Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Spiele hintereinander sind witterungsbedingt ausgefallen, und dennoch hat Fußball-Regionalligist FK Pirmasens einen Verletzten mehr.

Da alle Plätze im Sportpark Husterhöhe weiter unbespielbar waren, trainierte der FKP am Freitagabend zum zweiten Mal in der Soccerhalle in Kaiserslautern. Dort fiel Stürmer Konstantinos Neofytos