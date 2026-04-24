Ein zuletzt angeschlagener FKP-Torjäger ist wieder fit, ein anderer dürfte es bald wieder sein. Am Samstag gastiert der Oberliga-Erste bei einem sehr heimstarken Team.

Das torreichste der mittlerweile 28 Saisonspiele des FK Pirmasens in der Fußball-Oberliga war das 5:3 im Oktober gegen Hertha Wiesbach. Der FKP lag früh 0:1 zurück, dann 3:1 vorne, kassierte Mitte der zweiten Hälfte zwei weitere Gegentreffer und ging erst in der 85. Minute durch ein Eigentor wieder in Führung. Einer der Hauptdarsteller des Spektakels: Oskar Prokopchuk, der in seinem etwa einstündigen Einsatz zwei Tore erzielte. Der Stürmer wird beim Rückspiel am Samstag (15.30 Uhr) im Pro-Win-Stadion wie schon seit Anfang April wegen seiner Leistenprobleme nur Zuschauer sein.

Doch es geht aufwärts. „Oskar befindet sich im Aufbautraining. Er hat nur noch leichte Schmerzen. Auf Anraten der Ärzte und Therapeuten wird erst nächste Woche die Belastung gesteigert. Wir sind aber guter Dinge, dass es dann – wie zuvor bei Silas Gutmann – relativ flott gehen wird“, informiert FKP-Cheftrainer Daniel Paulus.

Grünnagel mischt wieder mit

Der zuletzt ebenfalls pausierende Angreifer Dennis Krob hat diese Woche komplett trainiert und kann wieder uneingeschränkt eingesetzt werden. Im Mannschaftstraining hat auch der seit seinem Kreuzbandriss Ende August fehlende Manuel Grünnagel wieder munter mitgemischt, ging teilweise auch schon in die Zweikämpfe. Paulus: „Er und Kevin Büchler müssen natürlich erst mal noch ihren Fitness-Rückstand aufholen.“

Dass vorne Prokopchuk und Krob ausfielen, zudem Offensivmann Luka Dimitrijevic sich als Schienenspieler in den Dienst der Mannschaft stellte, eröffnete Till Decker eine Chance, die er sehr gut genutzt hat. Der 20-jährige Stürmer aus Großsteinhausen kommt auf drei Tore und eine Torvorlage in den vergangenen vier Partien, spielte zuletzt dreimal von Beginn an. „Till hatte einen Hänger im Herbst und Winter, hat aber immer an sich geglaubt. Er hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt“, sagt Paulus über den jungen Angreifer.

Im zehnten Jahr Trainer

Hertha Wiesbach ist ausgesprochen heimstark. Die Saarländer holten in den bislang 15 Saisonspielen auf ihrem Kunstrasen 31 Punkte. „Ein heißes Pflaster“, sagt denn auch Paulus zu der Partie in dem Eppelborner Ortsteil, wo der zentrale offensive Mittelfeldspieler des FKP, Nico Wiltz, vier Jahre am Ball war. Sein Kollege Michael Petry, im zehnten Jahr Trainer der Hertha, praktiziere mit seiner Mannschaft „ein gutes Umschaltspiel“. Paulus: „Wiesbach ist eklig in den Zweikämpfen. Das wird ein Geduldspiel, in dem wir uns nur wenige Fehler erlauben dürfen.“