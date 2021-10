Der FK Pirmasens hat trotz guter Leistung in der Fußball-Regionalliga mit 0:3 (0:0) beim SSV Ulm verloren. Die Entscheidung fiel erst in der 86. Minute, als Ulms Kapitän Johannes Reichert einen Elfmeter nach Foul von Manuel Grünnagel an Phil Harres verwandelte. In einer ausgeglichenen Partie vor knapp 2000 Zuschauern im Donaustadion trafen außerdem Adrian Beck (57.) und Tobias Rühle (89.) für den Tabellendritten. Der FKP hatte etliche gute Chancen, war aber beim Torabschluss einmal mehr zu harmlos.