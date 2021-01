Die Platzkommission hat am Dienstagnachmittag entschieden, dass die für Mittwoch vorgesehene, zuvor schon zweimal witterungsbedingt abgesagte Partie des FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga gegen den FC Bayern Alzenau abermals ausfällt. Der Rasen des Framas-Stadions im Sportpark Husterhöhe war am Dienstag ebenso wie der Kunstrasen-Nebenplatz teilweise vereist und schneebedeckt, „und weitere Schneefälle und Minustemperaturen sind prognostiziert“, betont Regionallige-Geschäftsführer Sascha Döther. Das Spiel soll nun am Mittwoch, 10. Februar, 19 Uhr, nachgeholt werden.