[Aktualisiert 21.50 Uhr] Der FK Pirmasens hat im Fußball-Verbandspokal die Runde der letzten acht erreicht. Der Regionalligist siegte am Dienstagabend im Achtelfinale mit 8:0 (3:0) bei Landesliga-Tabellenführer TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim.

Nachdem die Partie wegen eines Stromausfalls in Teilen von Billigheim-Ingenheim schon mit 13 Minuten Verspätung begonnen hatte, gingen an der Klingener Straße in der 29. Spielminute um 20.11 Uhr erneut die Flutlichter aus. Der sehr engagiert auftretende FKP führte zu diesem Zeitpunkt verdient durch zwei sehr schön herausgespielte Tore von Philipp Herrmann mit 2:0 – Herrmann hatte noch drei weitere gute Torchancen in der Anfangsphase, doch der Hattrick gelang ihm nicht.

Nach 30 Minuten Zwangspause konnte die Partie vor 920 geduldigen Zuschauern fortgeführt werden. Der Regionalligist dominierte weiter. Der gute Mike Scharwath zirkelte den Ball zum 3:0 ins Eck (38.). Nach nur fünfminütiger Halbzeitpause erhöhte Manuel Grünnagel auf Zuspiel von Scharwath auf 4:0 (48.). Konstantinos Neofytos (55.), Leon Ampadu (66.), Kevin Klein (68.) und Jabez Makanda (78.) erhöhten auf 8:0.

FKP-Trainer Patrick Fischer ließ die Stammkräfte David Becker, Luka Dimitrijevic, Dennis Krob, Salif Cissé und Moritz Zimmer auf der Ersatzbank Platz nehmen; Dimitrijevic, Krob und Cissé kamen dann in der zweiten Halbzeit aufs Feld. Die Viertelfinal-Begegnungen werden am Freitag ab 11 Uhr in der Sportschule Edenkoben ausgelost.