Der FK Pirmasens hat am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga mit 2:0 (0:0) beim FC-Astoria Walldorf gewonnen. Dennis Chessa brachte den FKP nach Zuspiel von Manuel Grünnagel mit einem Drehschuss, den Walldorfs Verteidiger Roman Hauk abfälschte, in der 53. Minute eines ausgeglichenen Spiels in Führung. Tom Schmitt köpfte nach einer Ecke von Chessa in der 90. Minute das 2:0. Der erst am Montag verpflichtete Ex-Drittliga-Profi Daniel Bohl gab im defensiven Mittelfeld sein Debüt im FKP-Trikot.