Der FK Pirmasens hat auch sein sechstes Regionalligaspiel nach der Winterpause verloren. Vor 628 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Kevin Stotz Tabellenführer SV Elversberg mit 0:3 (0:0). Bereits in der fünften Minute sah FKP-Mittelfeldspieler Daniel Bohl nach einem Foul am ehemaligen FCK-Kapitän Carlo Sickinger die Rote Karte. Die Pirmasenser zogen sich weit zurück und verteidigten bis zum 0:1 von Israel Suero in der 51. Minute gut. Kevin Koffi und Valdrin Mustafo erzielten die weiteren Tore für die klar überlegenen Saarländer.