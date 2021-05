Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Regionalliga den FSV Mainz 05 II verdient mit 2:0 (0:0) geschlagen und sich damit in der Tabelle um drei Plätze verbessert. Dennis Chessa schloss in der 62. Minute eine schöne Kombination über David Becker und Dennis Krob zum 1:0 ab. Der gute Salif Cissé erhöhte, nachdem er sich selbst am Mainzer Strafraum den Ball erkämpft hatte, auf 2:0 (76.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bekamen die Nullfünfter einen Elfmeter nach angeblichem Foul an Bundesligaprofi Paul Nebel; Lucas Hermes scheiterte an FKP-Torhüter Benjamin Reitz.