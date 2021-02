Der FK Pirmasens hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga mit 3:2 (3:0) gegen Hessen Kassel gewonnen und steht nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mittelstürmer Dennis Krob traf dabei gleich zweimal für die in der ersten Halbzeit grandios aufspielenden Pirmasenser: zum 1:0 in der 14. Minute nach einer starken Flanke von Rechtsverteidiger Manuel Grünnagel, zum 3:0 (36.) nach einer Hereingabe von Rechtsaußen Tim Hecker. Dazwischen lag das 2:0 (26.) von Daniel Bohl mit der Pike auf Zuspiel von Benno Mohr. Ex-Zweitliga-Torschützenkönig Mahir Saglik brachte Kassel mit zwei Treffern (52., 84./Foulelfmeter) noch einmal heran. Nach Gelb-Rot für Innenverteidiger Kevin Frisorger, der nach einem Freistoßpfiff den Ball weggeschlagen hatte (59.), zog sich der FKP weit in die eigene Hälfte zurück.