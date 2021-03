Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Regionalliga sein Heimspiel gegen den sehr defensiv eingestellten Tabellenletzten, den TSV Eintracht Stadtallendorf, verdient mit 2:0 (0:0) gewonnen. David Becker in der 45. und Luka Dimitrijevic in der 60. Minute trafen für den überlegen, aber glanzlos spielenden FKP, der nun vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat. Stadtallendorfs eingewechselter Stürmer Del Angelo Williams sah in der 74. Minute Gelb-Rot. Dass sein Team nach zäher erster Halbzeit im zweiten Durchgang noch einige Torchancen ausließ, wollte FKP-Trainer Patrick Fischer nicht kritisieren: „Auch so haben wir die drei Punkte.“