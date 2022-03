Am Sonntag entscheidet sich vermutlich, ob der FK Pirmasens II in der Fußball-Verbandsliga die Aufstiegsrunde erreicht. Vor der wichtigen Partie in Baumholder hat der FKP den Vertrag mit einem U23-Offensivtalent verlängert.

Nico Schauß wird auch nächste Saison für die Pirmasenser spielen. Der 21-Jährige kam zu Rundenbeginn vom SV Rodenbach, war davor beim SC Weselberg am Ball und erzielte in diesem Spieljahr bei 14 Verbandsliga-Einsätzen fünf Tore für den FKP II.

Seit Dienstag besteht die Corona-Teststation des FKP im Framas-Stadion nicht mehr.

Die Regionalliga-U19 des FKP bestreitet am Mittwoch (19 Uhr) ein Testspiel beim Herren-Landesligisten SV Hermersberg. Die Regionalliga-U15 hat in ihrem vorletzten Hauptrundenspiel beim FC Speyer ein 0:0 erreicht – diese beide Teams gehen in die Abstiegsrunde.