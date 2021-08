Ein Kantersieg, der Rätsel aufgibt: Was taugt dieses 6:0 (3:0)? „Rein von den Test-Ergebnissen her müsst’ ich ja sagen: Wir werden Meister“, zog Sportdirektor Steven Dooley seinen eigenen Schluss aus dieser Darbietung, die zur Vorführung geraten war. Damit schien nun Patrick Fischer aber gar nicht so recht glücklich. Der FKP-Coach hätte sich und seinem Team härtere Nüsse zum Knacken gewünscht.

„Kerb“ im „Griffelkasten“: Da nudelte ein Alleinunterhalter, da blieb der Zapfhahn im Behelfs-Ausschank hinterm Steinwendener Sportheim in Volllauf-Stellung. Nicht eben wenige Pirmasenser Fußballer nutzten die Gelegenheit zum abendlich-gemütlichen Beisammensein. Die Kerwe im Ortsteil Weltersbach – deren Geschehen sich am Samstag aufs Sportheim namens „Griffelkasten“ konzentrierte – war letztlich Anlass für das Sportfest, das FKP-Spiel wiederum ein Höhepunkt desselben.

Schöne Tore

Aus der Partie gegen den Oberligisten aus Dillingen aber wollte man nicht so recht schlau werden. Klar: Das Resultat spiegelt die drückende Überlegenheit wider. Da gab’s sechs Tore zu sehen, teils vorzüglich vorbereitet und/oder abgeschlossen, ein Erfolgserlebnis zum Selbstbewusstsein-Tanken zu feiern. Aber was ist das nun wert? „Ich hätte mir einen Gegner gewünscht, der stabiler steht, gegen den wir mehr zeigen müssen“, machte Fischer kein Hehl daraus, dass die Dieffler ihn enttäuscht haben.

Dooleys Meisterschaftsscherz

Die bisherigen Testergebnisse haben indes Dooley zu einer scherzhaft-verwegenen Rechnung veranlasst. Diefflen hat jüngst den FC Homburg und zuvor die SV Elversberg besiegt. Der FKP schlägt nun den Bezwinger der Top-Teams haushoch. „Also Meisterschaft“, scherzte Dooley. Um ernst hinzuzufügen, dass es noch an einigem zu feilen gelte, einige Akteure noch Defizite aufzuholen hätten. Und dass eben noch der ersehnte Top-Zugang fehle.

Cissé glänzt in Zentrale

In dessen möglicher Rolle im zentralen offensiven Mittelfeld überraschte Salif Cissé. Schon weil er dort agierte, vor allem aber, weil er die Aufgabe vorzüglich meisterte. Mit Narrenfreiheit ausgestattet, bewies der Saarländer gegen die Saar-Truppe großes Kreativ-Potenzial. Das ging früh los, als Cissé in Minute vier den steilen Pass spielte. Unter Dennis Krob hindurch, der fuchtelnd zu erkennen gab, am Spiel nicht teilnehmen zu wollen. Damit stand er im nicht strafbaren Abseits. Pfeilschnell rauschte im Regen über rechts Tim Hecker heran, der den Spielzug veredelte. Klasse.

Hecker empfiehlt sich

So ging’s munter weiter. Hecker („noch mal eine Duftmarke gesetzt vorm Auftakt“) empfahl sich für die Bahlingen-Startelf, zu der der starke Manuel Grünnagel ohnehin gehören dürfte. Weil Daniel Bohl fehlte – und neben ihm aus unterschiedlichsten Gründen sechs weitere Spieler – spielte Kevin Klein neben David Becker im defensiven Mittelfeld. Richtig gefordert wurde er nicht – zu bieder spielten die Dieffler.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Grieß, Zimmer, Hammann - Klein (74. Ampadu), Becker - Cissé - Hecker, Krob, Eichhorn (63. Scharwath)

FV Diefflen: Teixeira da Costa - Guss, Fritsch, Hessedenz, Kölsch (46. Lange) - Mielczarek (46. Götzinger), Folz - Sossah, Günes (73. Sossah, 81. Haase), Baier - Haase (73. Hofer)

Tore: 1:0 Hecker (4.), 2:0 Eichhorn (15.), 3:0 Hecker (25.), 4:0 Cissé (68.), 5:0 Krob (72.), 6:0 Ampadu (90.) - Gelbe Karten: keine - Beste Spieler: Cissé, Hecker, Grünnagel - Teixeira da Costa - Zuschauer: 81 - Schiedsrichter: Busch (Landau).

Kooperation mit Steinwenden

Künftig spielt der FK Pirmasens regelmäßig beim SV Steinwenden: Dessen Anlage ist nun die Heimspiel-Stätte des neu gegründeten A-Juniorenteams FKP II. „Die Klub“ hat eine Kooperation mit dem Verein aus dem Landkreis Kaiserslautern vereinbart, dessen erste Mannschaft in der Verbandsliga spielt. FKP und SVS schicken eine gemeinsame U21 ins Rennen. Die ist sozusagen Unterbau der Regionalliga-U19 und der Verbandsliga-U23 von der Husterhöhe. Trainiert wird daher immer mal wieder auch in Pirmasens. Spieler, die in U23 und U19 gerade nicht erste Wahl sind, sollen in der A II Spielpraxis sammeln können. Auch soll dies die Chance bieten, Talente an den Verein zu binden, die bislang verloren gingen, weil sie die Spielzeit haben wollten, die ihnen in der schon voll auf Leistung getrimmten Regionalliga niemand bieten konnte. Am Samstag wurde die Jugendkooperation in Steinwenden offiziell vorgestellt. Danach gewann die A II gegen den JFV Pfälzer Bergland mit 5:4. cha