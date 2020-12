Sascha Hammann bleibt dem FK Pirmasens treu: Der Außenverteidiger hat seinen Vertrag mit dem Fußball-Regionalligisten um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Der 27-Jährige, im Hauptberuf Angestellter bei der Stadt Kaiserslautern, ist seit 2013 beim FKP und damit gemeinsam mit Kapitän David Becker dienstältester Erstmannschaftsspieler. In dieser Saison stand der schnelle Hammann in allen zwölf Ligaspielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. „Sascha bringt fast immer seine Leistung“, schätzt Trainer Patrick Fischer an seinem Linksverteidiger nicht zuletzt dessen große Beständigkeit. Hammann bringt es trotz zwischenzeitlichen Verletzungspechs inzwischen auf 111 Regionalliga- und 56 Oberligaspiele für den FKP.