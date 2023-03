Moritz Jung wird diese Saison wohl nicht mehr viele Spiele für den FK Pirmasens machen. Der defensive Mittelfeldspieler brach sich vorigen Sonntag im Fußball-Verbandsligaspiel des FKP II gegen den FC Basara Mainz die Mittelhand.

Der 23-Jährige, der in dieser Runde schon zwei Einsätze im Oberligateam der Pirmasenser hatte, wurde bereits operiert und wird einige Wochen pausieren müssen. Im nächsten Verbandsligaspiel am Sonntag (15 Uhr) beim TB Jahn Zeiskam fallen zudem Roman Schäfer (Muskelfaserriss), Bastian Skorski (muskuläre Probleme) und vermutlich auch der schon gegen Basara Mainz erkrankt fehlende Marc Erhart aus. „Es ist sicher kein Nachteil, dass unsere erste Mannschaft am Wochenende noch kein Pflichtspiel hat. Ich denke daher, dass wir am Sonntag mit zwei, drei Spielern unterstützt werden“, sagt der Spielertrainer des FKP II, Christopher Ludy.

Drei Spiele, drei Unentschieden

Die ersten drei Partien im neuen Jahr überstand seine Mannschaft ungeschlagen. Allerdings gelang auch kein Sieg. „In Hohenecken haben wir etwas liegenlassen, gegen Steinwenden waren wir im Glück, und gegen Basara Mainz war das Unentschieden letztlich korrekt“, fasst Ludy zusammen. Allerdings weiß auch der, dass man mit Unentschieden letztlich nicht vom Fleck kommt und dass die Gefahrenzone für den aktuellen Tabellenachten nicht sehr weit entfernt sind.

Und die nächsten beiden Partien beim Tabellenfünften Jahn Zeiskam und dann zu Hause gegen Spitzenreiter VfR Baumholder sind „harte Brocken“. Danach folgen im April vier Spiele gegen Mannschaften aus der Abstiegszone (beim TuS Rüssingen, gegen die TSG Bretzenheim und den TuS Steinbach sowie das mit Spannung erwartete Derby am 30. April beim SV Hermersberg). Doch so lange will Ludy mit dem Punkten nicht warten ...