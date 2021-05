Noch sind in dieser extremen Regionalligasaison fünf Spiele zu spielen, in denen der FK Pirmasens ein klar definiertes Ziel erreichen will. Doch natürlich werden parallel dazu Fußballer für die nächste Runde gesucht und andere Dinge geplant.

Am Mittwochabend war „Casting“ im Sportpark Husterhöhe. Mehrere Spieler stellten sich beim FKP in einem Probetraining vor, darunter ein ganz vielversprechender Kandidat: Sven Kronemeyer. Der Stürmer vom Karlsruher SC erfüllt zwei Bewerbungskriterien. Zunächst einmal ist er mit 19 Jahren jung genug, denn die Pirmasenser brauchen dringend U23-Spieler – vier Fußballer dieser Altersklasse müssen in jedem Regionalligamatch zum 18er-Aufgebot zählen –, und von den bisher für die neue Runde unter Vertrag genommenen Männern ist nur Kevin Frisorger (21) jung genug. Außerdem weiß Kronemeyer, wo das Tor steht, wie 17 Treffer in 44 Junioren-Bundesligaspielen für den KSC belegen. Und der FKP, der aktuell die zweitschwächste Offensivbilanz der 22 Regionalligisten aufweist, sucht bekanntlich noch einen torgefährlichen Spieler. Allerdings hatte Kronemeyer Pech und verletzte sich zu Beginn des Elf-gegen-elf-Trainingsspiels.

Noch kein Urteil

„Es ist etwas Muskuläres. Da merkt man, dass die Jungs wegen Corona schon ein halbes Jahr aus dem Spielbetrieb raus sind und solche Belastungen nicht mehr gewohnt sind“, sagt FKP-Coach Patrick Fischer, der daher „kein Urteil fällen“ konnte, ob der ehemalige U17-Nationalspieler für sein Team infrage kommt.

Am Samstag in Gießen

Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Pirmasenser beim FC Gießen. Die Hessen belegen mit drei Punkten Rückstand auf den FKP den sechstletzten Platz, der ursprünglich der erste Abstiegsrang war. Obwohl inzwischen feststeht, dass nur zwei Mannschaften (Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf und wahrscheinlich Bayern Alzenau) absteigen müssen, lautet für Fischer und seine Mannen weiterhin klipp und klar das Saisonziel, sechs Teams hinter sich zu lassen. Dazu müsse man „den Elan vom Spiel gegen Aalen“ zeigen. Die drei trainingsfreien Tage nach besagtem 2:0 gegen den Ex-Zweitligisten von der Schwäbischen Alb seien, so Fischer, „für Körper und Kopf gut gewesen“.

Cissé als Verteidiger?

Gleich drei der sechs Verteidiger im Kader fallen für das Spiel in Gießen aus. Yannick Grieß und Sascha Hammann sitzen eine Gelb-Sperre ab, Gianluca Lo Scrudato trainierte am Mittwoch zwar wieder eingeschränkt mit, ist nach seiner Ellenbogenverletzung aber noch nicht wieder einsatzfähig. Also muss ein Mittelfeldspieler oder Außenangreifer aushelfen und die Vierer-Abwehrkette vervollständigen. Erster Kandidat hierfür ist Salif Cissé, der am Mittwoch erstmals nach seinem leichten Muskelfaserriss wieder mittrainiert hat. Sollte es bei ihm noch nicht reichen, würde wohl Tim Hecker als Verteidiger auflaufen.

Fraglich ist zudem der Einsatz von Mittelstürmer Dennis Krob, der über Schmerzen im Fuß klagt. Sollte er draußen bleiben, könnte Konstantinos Neofytos erstmals seit dem 16. Januar wieder zur Startelf gehören.

Bald besserer Livestream?

Die Vorbereitung auf die neue Saison wird nach drei Wochen Pause mit einem Laktat-Test am 3. Juli beginnen. Die nächste Runde bringt vielleicht auch eine Änderung beim Internet-Livestream der Heimspiele. Da die vollautomatische Kamera von Sporttotal.tv am Tribünendach ihre Defizite hat, erwägt der FKP laut Präsident Edgar Schütz, einen Kameramann der Firma zu engagieren, um die Übertragungsqualität zu steigern. Dann wäre für den Fußballfreund das Streamen nicht mehr umsonst. „Das würde künftig – wie bei anderen Vereinen – fünf Euro kosten, wobei die Dauerkarteninhaber nichts extra zahlen“, informiert Schütz.