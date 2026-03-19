Der FKP steht nach einem schwer erkämpften 3:2-Sieg beim FC Bienwald Kandel im Verbandspokalfinale. Matchwinner beim Oberliga-Zweiten ist ein eingewechselter Angreifer.

Oskar Prokopchuk hatte in 2026 beim FK Pirmasens bislang noch nicht die große Rolle gespielt. Der beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildete Stürmer, vergangenen Sommer nach einem kurzen Intermezzo beim SSV Reutlingen zum Fußballklub seiner Heimatstadt gewechselt, wurde in den drei Oberligaspielen nach der Winterpause jeweils erst im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt und blieb dabei wie schon seit Mitte November torlos. Am Mittwochabend im Verbandspokal-Halbfinale beim FC Bienwald Kandel war der 20-Jährige aber der Größte, denn mit seinem Treffer zum 3:2 in der dritten Minute der Nachspielzeit schoss er „die Klub“ ins Endspiel am 23. Mai gegen den TSV Schott Mainz.

„Es ist mein bisher wichtigstes Tor“, stellte Prokopchuk fest, denn nun trennt seine Mannschaft „nur“ noch ein Sieg vom neuerlichen Verbandspokalsieg, der wieder die sportlich wie finanziell lukrative Teilnahme am DFB-Pokal bringen würde. In dem nationalen Pokalwettbewerb feierte er am 16. August 2025, wenige Tage nach seiner Verpflichtung, im ausverkauften Framas-Stadion gegen die Bundesliga-Profis des Hamburger SV sein Debüt im FKP-Trikot. Sein Treffer auf dem Kunstrasen in Kandel im Fallen nach einer ganz speziellen Körperdrehung im Strafraum erinnerte an Stürmer-Legende Gerd Müller.

„Wildes Spiel“

Dabei hätte das „wilde Spiel auch in die andere Richtung laufen können“, wie FKP-Trainer Daniel Paulus anmerkte. Denn sieben Minuten zuvor hatte Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik Pech mit einem feinen Schlenzer an die Unterlatte gehabt. „Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als der Ball wieder ins Feld sprang“, erzählte Prokopchuk, der im Sommer ein Duales Studium zum Finanzwirt beginnt. Seine Mannschaft habe den „insgesamt verdienten Sieg irgendwie erzwungen“.

Vor über 1000 Zuschauern wankte der Favorit in einem, so Paulus, „denkwürdigen Pokalspiel“, aber er fiel nicht. Zweimal geriet der Oberliga-Zweite beim Verbandsliga-Vierten in Rückstand. Bereits in der fünften Minute – bis dahin hatte Pirmasens schon zwei gute Möglichkeiten vergeben – traf der Rumäne Renaldo Balasa aus dem Mittelkreis über FKP-Keeper Benjamin Reitz hinweg zum 1:0 für den Außenseiter. „Ein geniales Tor. Das kreide ich ,Benny’ nicht an“, sagte Paulus zu dem Treffer aus gut 40 Metern, der seine Mannschaft „geschockt“ habe.

„Halbe Stamm-Elf gefehlt“

Bei einem weiteren Kunstschuss Balasas, einem Freistoß, war Reitz dagegen zur Stelle und fischte den Ball aus dem Winkel. Und auch eine gute Chance für Özcelik vereitelte der dieses Mal in Orange gekleidete Schlussmann. Beim FKP stimmte einiges nicht, was Paulus auch darauf zurückführte, „dass eine halbe Stamm-Elf gefehlt“ habe. Noch am Spieltag ereilte das Trainerteam die Absage des erkrankten Thomas Selensky. So rückten Tobias Kirch und Miguel Deho in die Startelf. Verteidiger Deho machte keinen guten Eindruck, Paulus sah ihn als „Unsicherheitsfaktor“ und nahm ihn zur Pause raus. Auch Kirch, mit Licht und Schatten, blieb in der Kabine. Er stand kurz vor Gelb-Rot.

Die Aufstellung für die zweite Hälfte mit Viererkette und den eingewechselten Till Decker und Noah Stilb auf der rechten Seite überzeugte da schon eher. Dennis Krob glich kurz nach Wiederanpfiff mit einem platzierten Schuss nach glänzender Vorarbeit von Mike Andreas zum 1:1 aus.

Doch Kandel, das immer wieder auf lange Bälle in die Spitze setzte, schlug zurück. FKP-Innenverteidiger Michael Müller patzte, und Balasa überwand dieses Mal aus kurzer Distanz den chancenlosen Reitz zum 2:1 (57.). Vier Minuten später sorgte Nico Wiltz mit einem herrlichen Schuss in den Winkel für den Ausgleich, zeigte sich später aber selbstkritisch: „Wir machen am Anfang wieder die Dinger nicht rein – auch ich, als ich den Torwart anschieße.“

Der FKP war nun am Drücker. Der immer stärker werdende Luca Eichhorn feuerte einen satten Distanzschuss ab, Müller köpfte nach einer Ecke von Wiltz vorbei, der abermals glücklose Luka Dimitrijevic scheiterte nach einem weiten und präzisen Abschlag von Reitz an Kandels gutem Keeper Patrick Aust. Der Verbandsligist blieb aber gefährlich und wäre durch Özceliks Schuss fast ein drittes Mal in Führung gegangen. Dann kam Oskar Prokopchuk alias Gerd Müller ...