Der FK Pirmasens ist offenbar auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive fündig geworden. „Es stehen nur noch die ärztliche Untersuchung und die Unterschrift aus“, sagte FKP-Sportdirektor Steven Dooley. Er hoffe, am Montag mit dem „jungen Stürmer“, dessen Name er nicht nennen wollte, alles klarzumachen. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um Jabez Makanda (20), einen gebürtigen Angolaner, der in 64 Junioren-Bundesligaspielen für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Nürnberg 31 Tore erzielte. Vergangene Saison gehörte Makanda zum Frankfurter Profikader, blieb aber ohne Pflichtspieleinsatz. Aktuell ist er vereinslos.