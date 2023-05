Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

4:0 gegen einen gestandenen Oberligisten: Der FK Pirmasens hat in seinem vorletzten Test einen starken Eindruck hinterlassen. Knapp zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel nahm der Regionalliga-Absteiger den FV Diefflen in der ersten Halbzeit auseinander und legte dann in der Sommerhitze den Schongang ein. Ein Neuer glänzte mit zwei Treffern und einer Torvorlage,

Diesen Kristof Scherpf hat der FV Diefflen am Sonntag auf dem Lemberger Rasenplatz gar nicht in den Griff bekommen. Der neue Außenangreifer des FK Pirmasens schoss in dem Vorbereitungsspiel zweier Fußball-Oberligisten