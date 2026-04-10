Auch Grieß und Kukanda sind wieder dabei. Den Gegner trainiert ein deutscher Meister und Ex-FCK-Profi. Zum FKP-Team gehören nun drei Deutsch-Russen und ein Ukrainer.

Es passierte vergangenen Samstag Mitte der ersten Halbzeit des Fußball-Oberligaspiels FV Diefflen gegen FK Pirmasens: Michael Müller prallte im kleinen Babelsberg-Stadion mit Mannschaftskollege und Torhüter Benjamin Reitz zusammen, blieb auf dem Kunstrasen liegen und stand für die nächsten Minuten auch nicht wieder auf. Da wussten alle auf Pirmasenser Seite, dass er sich erheblich verletzt haben musste. Denn im Gegensatz zu manch anderem Fußballer ist der athletische Innenverteidiger des FKP keiner, der zu theatralischen Aktionen neigt. „Ein Dieffler und ich rennen dem Ball hinterher, Benny kommt aus seinem Tor raus, ich bekomme einen Schubser, fliege in Benny rein und hatte gleich höllische Schmerzen am Ellenbogen“, berichtet Müller einige Tage später. Welche Verletzung er genau erlitten hat, weiß der 27-Jährige noch nicht, da er erst kommenden Montag einen MRT-Termin hat. Nur so viel: „Es ist nichts gebrochen.“ Das ergab eine Röntgenuntersuchung gleich nach dem Spiel im Krankenhaus.

Mit „Dimis“ Schiene

Da aber Müller an sich schon ein Typ ist, der einiges wegsteckt, und zudem glücklicherweise in Pirmasens gleich eine schützende Ellenbogen-Schiene vorhanden war, trainierte er diese Woche schon wieder ohne Probleme mit der Mannschaft. Und der Elektriker ging natürlich auch zur Arbeit. Einem Einsatz im Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen den von Ex-Erstligaprofi Marco Reich (1998 deutscher Meister mit Kaiserslautern) trainierten SC Idar-Oberstein steht also nichts im Wege. Die Schiene trug übrigens zuvor Teamkollege Luka Dimitrijevic, der diese Saison auch schon eine Blessur am Ellenbogen hatte. Müller: „Ansonsten hätte das mit einer neuen Schiene einige Tage dauern können, weil das Spezialanfertigungen sind.“

Mit Müller, Kapitän Yannick Grieß, der seine Rot-Sperre verbüßt hat, und dem wieder fitten Eliakim Kukanda ist der Tabellenzweite gegen Idar-Oberstein in der Defensive nun wieder weitaus besser als in Diefflen aufgestellt. „Ohne den ,Grießer’ hat uns schon eine gewisse Stabilität gefehlt“, stellt Müller fest. In Anbetracht der Tatsache, dass mit ihm, Grieß, Kukanda sowie den Langzeitverletzten Manuel Grünnagel und Kevin Büchler gleich fünf feste Größen in der Defensive zu ersetzen waren, betont er allerdings, „dass wir es trotzdem ganz gut geregelt bekommen“.

Alle freuen sich mit Grünnagel

Apropos Grünnagel: Der Rechtsverteidiger, seit seinem Regionalliga-Debüt im Februar 2016 gegen den Bahlinger SC fester Bestandteil der ersten FKP-Mannschaft, trainiert seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft, wobei er noch keine Zweikämpfe bestreitet. Wegen eines Kreuzbandrisses hatte der 30-Jährige aus Thaleischweiler-Fröschen seit Ende August pausieren müssen. „Dass ,Manu’ wieder dabei ist, hat uns alle sehr gefreut“, erzählt Müller.

Nicht unwesentlichen Anteil daran, dass die Pirmasenser in Diefflen nach 0:2-Rückstand wenigstens noch ein 2:2-Unentschieden erreichten, hatte der zur Halbzeitpause eingewechselte A-Junior Oleksandr Formaniuk. Es war nach einem Kurz-Einsatz gegen Cosmos Koblenz sein zweites Oberligaspiel. Cheftrainer Daniel Paulus dürfte den 18-jährigen Kreativspieler aus der Ukraine, der in der Fußball-Akademie von Schachtjor Donezk ausgebildet wurde, seit 2023 in Deutschland ist und zunächst im Nachwuchsleistungszentrum der SV Elversberg war, bestimmt noch öfters aufstellen. Damit sind nun drei Deutsch-Russen, Oskar Prokopchuk, Thomas Selensky und Michael Müller, und ein Ukrainer in einem Team. Russlands Angriffskrieg sei „kein Thema für uns“, sagt der in Deutschland geborene, im westpfälzischen Mackenbach aufgewachsene Müller, dessen russische Eltern früher Miller hießen. Er lobt seinen jungen Mitspieler: „,Alex’ ist ein sehr guter Junge. Er gibt immer Gas.“