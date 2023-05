Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob der TSV Schott Mainz Oberliga-Meister wird und damit direkt in die Regionalliga aufsteigt, liegt nicht zuletzt am FK Pirmasens, der am Sonntag um 15 Uhr zu seinem letzten Saisonspiel beim Spitzenreiter in der Landeshauptstadt antritt. Derweil hat „die Klub“ zwei weitere Spieler verpflichtet.

Martin Gries, der Chefcoach des FK Pirmasens, berichtet von einer „entspannten Trainingswoche, der ersten in dieser Saison ohne Druck“. Denn seine Mannschaft ist vergangenen Samstag endgültig