Mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit hat Mittelstürmer Dennis Krob dem FK Pirmasens noch ein 1:1-Unentschieden in der Fußball-Regionalliga gegen den FC Homburg gerettet. Der FKP bleibt damit seit 2005 in Heimspielen gegen die Saarländer ungeschlagen, in der aktuellen Runde sind die Pirmasenser nun seit vier Spielen ohne Niederlage. Im Saar-Pfalz-Derby auf der Husterhöhe waren bei starkem Wind gelungene Kombinationen und Torchancen selten. Der gerade erst eingewechselte Marcel Carl brachte den FCH in der 83. Minute nach Patrick Lienhards Freistoßflanke in Führung.