Die Entscheidung der Regionalliga-Gesellschafterversammlung, keine Aufsteiger aus den Oberligen zuzulassen und daher die Anzahl der Absteiger von sechs auf zwei zu reduzieren, hat dem nun nicht mehr abstiegsgefährdeten FK Pirmasens Planungssicherheit gebracht. Aktuell stehen 14 Spieler für die neue Saison unter Vertrag.

„Wir haben das Ziel, den Kader insgesamt zu verbessern, indem wir neue Spieler für bestimmte Bereiche holen oder die Spieler, die jetzt schon da sind, weiterentwickeln.“ So beschreibt Steven Dooley, seit gut drei Wochen Sportdirektor des FK Pirmasens, seine Aufgaben und die von Trainer Patrick Fischer. Er habe „ein großes Netzwerk“ und daher „eine Liste mit ganz vielen Spielern“, die er mit Fischer zusammen abarbeiten werde, sagt der 60-Jährige. Kein Spieler werde ohne die Zustimmung des Coachs verpflichtet.

Fünf Verteidiger unter Vertrag

Vom jetzigen Regionalligakader sind 13 Spieler über das Saisonende hinaus vertraglich an den Verein gebunden: Stammkeeper Benjamin Reitz (23), die fünf Verteidiger Manuel Grünnagel (25), Moritz Zimmer (27), Kevin Frisorger (21), Yannick Grieß (24) und Sascha Hammann (28), die fünf Mittelfeldspieler und Außenangreifer David Becker (29), Salif Cissé (26), Luka Dimitrijevic (24), Tim Hecker (25) und Luca Eichhorn (23) sowie die beiden Sturmspitzen Dennis Krob (28) und Konstantinos Neofytos (31). Dazu kommt aus der zweiten Mannschaft Bastian Skorski (20, Innenverteidiger und defensives Mittelfeld). Zu erwarten ist, dass „Sechser“ Daniel Bohl (26) diese Woche unterschreibt.

Bisher vier Abgänge

Den FKP verlassen definitiv Felix Bürger (zum SV Morlautern), Jonas Jung (Spielertrainer bei Olympia Ramstein), der nur einmal eingesetzte Iosif Maroudis und der mit einem Wechsel zu Wormatia Worms liebäugelnde Luis Kiefer. Vermutlich geht auch Arne Neufang. Der Student der Sportwissenschaften strebt ein Stipendium in den USA an – ob er es bekommt, entscheidet sich erst im Juli, und so lange will der FKP nicht warten. „Arne weiß, dass wir uns umschauen“, sagt Trainer Fischer, lässt aber die Tür noch einen Spalt offen: „Vielleicht ist ja im Juli in unserem Kader noch ein Platz frei.“ Arrivederci sagt vermutlich der zu Saisonbeginn vom 1. FC Schweinfurt gekommene Außenverteidiger Gianluca Lo Scrudato, der nach Fischers Worten zu einem Profiverein wechseln möchte. Derzeit muss der Saarländer mit italienischen Wurzeln wegen einer Ellenbogenverletzung pausieren.

Fischer will Mohr halten

Noch offen ist der Verbleib von Dennis Chessa (28), Tom Schmitt (25) und Benno Mohr (25), allesamt ehemalige Juniorennationalspieler, deren Verträge Ende Juni auslaufen. Mohr riss sich beim Sieg in Alzenau das Kreuzband und den Meniskus im Knie, wird am Mittwoch operiert und dürfte im Jahr 2021 nicht mehr Fußball spielen. „Beim FKP werden Spieler in solch einer Situation nicht fallen gelassen. Wir möchten ihn halten“, betont Fischer. Sportdirektor Dooley sieht das auch so, fügt aber hinzu: „Wir müssen natürlich die Kosten abwägen.“

Immer vier U23-Spieler

Wichtig ist es für den FKP, junge Spieler zu holen. Denn in jeder Regionalligapartie müssen vier deutsche Spieler zum 18-köpfigen Aufgebot gehören, die zum Saisonbeginn am 1. Juli das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der FKP hätte daher gerne einen U23-Ersatzkeeper, der Verbleib des seit Februar 23 Jahre alten Jan Schulz ist daher fraglich. „Wir können uns aber keine Statisten erlauben“, macht Sportdirektor Dooley deutlich, dass jeder U23-Spieler im Kader auch gut genug für die Regionalliga sein müsse. Innenverteidiger Marcel Fritzler (19), der diese Saison mit dem Regionalligakader trainieren sollte und sich in der Rundenvorbereitung das Kreuzband riss, muss laut Fischer erst mal in der zweiten Mannschaft „zurück in die Spur finden“. Fritzler sei nach langer Pause jetzt „so weit, wieder langsam einzusteigen“.

Doch auf Husterhöhe

Am Dienstag (19 Uhr) erwartet der FKP den SSV Ulm. Die vergangenen Donnerstag auf Wunsch der Stadt Pirmasens noch ins Stadion Spesbach verlegte Partie wird nun doch im Framas-Stadion auf der Husterhöhe ausgetragen. Die mäßige Vorstellung seines Teams beim 0:2 gegen Astoria Walldorf will Fischer nicht überbewerten: „Wir haben nach bisher 35 Spieltagen nur vier schlechte Spiele gemacht: gegen Hoffenheim II, in Frankfurt, in Großaspach und jetzt gegen Walldorf. Aber ich erwarte jetzt eine Reaktion der Mannschaft.“ Allerdings sei Ulm „ein sehr starker Gegner“.

Das Hinspiel an der Donau verlor der FKP mit 0:4, wobei es bis zur 60. Minute 0:0 stand. Bürger rückt für den verletzten Cissé ins Aufgebot.