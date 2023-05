Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

FUSSBALL: Der Joker sticht: Der eingewechselte Kristof Scherpf hat dem FK Pirmasens am Freitagabend einen Punkt gerettet. Bis zum 2:2 in Minute 88 schien es, als sollte der Oberliga-Spitzenreiter im Westpfalz-Derby gegen Neuling SV Morlautern sein zweites Heimspiel in Folge in den Sand setzen.

Oh, welch ein Gewürge! Das war nicht eben meisterlich, was der FK Pirmasens am Freitagabend 504 Zuschauern auf der Husterhöhe bot. Bis zur 59. Minute: Gerade war Luka Dimitrijevic gekommen, da fiel auch