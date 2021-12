Es bleibt bei drei Spielen: Der 2:1-Heimsieg am Samstag gegen den FC Gießen war das dritte und letzte Spiel des FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga unter Trainer Martin Gries. Die Vereinsführung hätte gerne den 36-Jährigen als dauerhaften Nachfolger für den am 3. Dezember entlassenen Patrick Fischer gehabt, doch dem voll berufstätigen Familienvater war der zeitliche Aufwand in dieser Funktion zu hoch. Gries wird nun wieder die zweite Mannschaft in der Verbandsliga coachen, und der FKP sucht einen Chefcoach.