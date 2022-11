Die Oberliga-Fußballer des FK Pirmasens stecken mitten in der Krise. Das 0:2 (0:0) am Samstagnachmittag auf dem künstlichen Grün des FV Diefflen war für die Mannschaft von Trainer Martin Gries nach drei Unentschieden bereits das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. Vor rund 350 Zuschauern trafen Fabian Poß (49.) und Michael Fritsch (87.) für die Saarländer. Beim FKP hatte es gegenüber dem 2:2 gegen Mechtersheim zwei Änderungen in der Startelf gegeben. Julian Kern, Salif Cissé und Kristof Scherpf blieben draußen, Jonas Vogt, Daniel Bohl und Niklas Doll kamen rein.