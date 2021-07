Mit drei Gastspielern tritt Fußball-Regionalligist FK Pirmasens zu seinem ersten Saison-Vorbereitungsspiel am Samstag (14 Uhr) im vorderpfälzischen Bellheim gegen Viktoria Aschaffenburg an.

Vielseitig in der Offensive einsetzbar ist Dylan Esmel, bisher Profi beim 1. FC Kaiserslautern. Der 23-jährige Ivorer, 2015 Deutscher B-Junioren-Vizemeister mit dem VfL Bochum, lief in der Saison 2017/2018 für den FCK dreimal in der Zweiten Bundesliga auf und hatte in der Folge viel Verletzungspech, riss sich mehrfach das Kreuzband und ist seit 1. Juli vertragslos.

Training unter Guardiola

Wie Esmel seit 1. Juli ohne Verein ist Mittelfeldmann Antonio Trograncic (21), der in der Jugend bei Bayern München und Dinamo Zagreb spielte, zuletzt für 1860 München II in der Bayernliga am Ball war. „Als 15-Jähriger hat er unter Pep Guardiola bei den Bayern-Profis mittrainiert“, weiß FKP-Trainer Patrick Fischer von dessen Werdegang zu berichten.

Der Dritte im Bunde, Leon Ampadu Wiafe (19), hat laut Fischer bei einigen Probetrainingseinheiten sein „unheimliches Potenzial“ gezeigt. Der zentrale Mittelfeldspieler habe gerade sein Abitur gemacht und suche einen Studienplatz in der Westpfalz. Er stand zuletzt beim VfR Mannheim im Kader.

Von Ex-Bundesligaprofi gecoacht

Für die von Ex-Bundesligaprofi Jochen Seitz trainierten Aschaffenburger ist die Partie im Bellheimer Franz-Hage-Stadion die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Regionalliga Bayern am 16. Juli.