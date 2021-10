Fußball-Regionalligist FK Pirmasens spielt im Verbandspokal-Achtelfinale entweder bei Fortuna Billigheim-Ingenheim (Landesliga Ost) oder beim Oberligisten TSG Pfeddersheim. Dies ergab die Auslosung am Freitag in der Sportschule des Südwestdeutschen Fußball-Verbands in Edenkoben. Billigheim-Ingenheim und Pfeddersheim tragen ihr Fünftrundenspiel erst am kommenden Dienstag aus. Der FKP siegte mit 3:0 beim SV Hermersberg.