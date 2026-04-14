Vorsicht vor diesem SV Auersmacher, der am Mittwoch um 19 Uhr in der Fußball-Oberliga den gerade wieder auf Platz eins gekletterten FK Pirmasens empfängt.

In dem Ortsteil von Kleinblittersdorf sind in den vergangenen Wochen die auf Rang drei liegende TuS Koblenz und der Tabellenzweite, der 1. FC Kaiserslautern II, jeweils nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Und am Sonntag haben die Saarländer, obwohl sie lange in Unterzahl spielen mussten, mit 2:0 bei Cosmos Koblenz gewonnen.

„Wir müssen da schon an unsere Leistungsgrenze gehen“, betont FKP-Trainer Daniel Paulus. Seine Mannschaft werde auf dem neuen Kunstrasen im Saar-Blies-Stadion „mehr investieren müssen“ als vergangenen Samstag beim lockeren 6:0 gegen den SC Idar-Oberstein. Noch wichtiger als die sechs geschossenen Tore war für Paulus und sein Team, dass die Abwehr mit Eliakim Kukanda und Luka Dimitrijevic auf den Außenpositionen sowie Yannick Grieß und Michael Müller in der Zentrale so stark war. „Wir haben zum ersten Mal seit November zu null gespielt“, stellte Mittelfeldspieler Luca Eichhorn gleich nach dem Abpfiff fest. Auf das 2:0 am 8. November gegen Engers waren neun Ligaspiele mit mindestens einem Gegentor und ein 3:2 im Pokal-Halbfinale beim Verbandsligisten Kandel gefolgt.

FKP setzt auf die Jugend

Trotz der Routiniers in der Abwehrkette: Der FKP setzte gegen Idar-Oberstein gleich drei aktuelle A-Junioren (Oleksandr Formaniuk, Marvin Schick und Benedikt Stratmann) sowie zwei A-Junioren der Vorsaison (Till Decker und Noah Stilb) ein. Formaniuk und Torschütze Decker gehörten sogar zur Startelf. Vom U19-DFB-Nachwuchsligateam werden laut Paulus „wahrscheinlich wieder drei oder vier bei uns in Auersmacher dabei sein“ – trotz des Verbandspokal-Halbfinals der A-Junioren am Dienstagabend. Denn neben den Langzeitverletzten fallen auch Oskar Prokopchuk und Dennis Krob vermutlich erneut aus. Grischa Walzer und Dario Tuttobene arbeiten nach langen Verletzungspausen an ihrem Comeback. Sie sollen diese Woche intensiv mit der Verbandsliga-U23 trainieren, weil das Oberligateam aufgrund der englischen Woche nur reduzierte Einheiten hat. Thomas Selensky kann nach auskurierter Prellung wohl wieder auflaufen.

Da wegen des Einzugs ins Verbandspokalfinale die Partie gegen Engers auf Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr, neu terminiert wurde, wird vermutlich auch das FKP-Spiel beim SV Mainz verlegt (von Sonntag, 10. Mai, auf Donnerstag, 7. Mai).