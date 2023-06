Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Verbandsligist FK Pirmasens II hat zum zweiten Mal binnen einer Woche in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden erzwungen. War es in der Vorwoche noch Torwart Florian Barth, der mit der letzten Aktion das 2:2 gegen Idar-Oberstein besorgte, so erzwang am Sonntagnachmittag in der Partie bei Hassia Bingen Moritz Jung in der ersten Minute der Extrazeit den punktbringenden Ausgleich.

„Das war heute kein gutes Spiel von uns. Wir haben zu viele Fehler begangen und standen oft zu weit von den Gegenspielern weg. Deshalb müssen wir mit dem Punktgewinn zufrieden sein“, bilanzierte