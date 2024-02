Landesligist TSC Zweibrücken hat am Sonntag ein Testspiel gegen den Verbandsligisten FK Pirmasens II mit 3:2 (0:1) gewonnen. Auf dem Kunstrasenplatz im Westpfalzstadion in Zweibrücken ging der aktuelle Verbandsliga-Sechste aus Pirmasens zweimal in Führung. Doch am Ende sorgten die eingewechselten Erik Bischof (69.) und Enver Beljulji (81) für den Erfolg für den Landesliga vierten aus Zweibrücken.

Pirmasens’ Spielertrainer Christopher Ludy, der sein Team nach sieben Minuten in Führung brachte, bezeichnete die Niederlage als „ärgerlich“ und „unnötig“. „Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir ordentlich umgesetzt. Aber wir haben zweimal eine Führung weggegeben. Wir durften hier heute nicht verlieren“, bemängelte Ludy. Maximilian Decker hatte kurz nach der Pause für Zweibrücken ausgeglichen (49.), Lennart Vogt den FKP II nach 69 Minuten mit 2:1 erneut in Führung gebracht. Vor allem die Gegentreffer „nervten“ Ludy. „ Wir haben am letzten Wochenende zwei Gegentore kassiert und heute drei. Wir müssen auch mal zu null spielen und so ein Spiel wie heute 2:0 gewinnen“, erklärte der Spielertrainer. Das sei einfach ein Manko, an dessen Abstellung das Team arbeiten müsse.

So spielten sie





FK Pirmasens II: Bana - Sesay, Stuppy, Skorski, Hauk - Jung, Lennart Vogt - Scoular-Stajic, Schnell, Scherpf - Ludy – eingewechselt: Landoll, Volberg, Zaara, Dahler, Shala.