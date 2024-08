Sonntag, 12.45 Uhr: Diese ungewöhnliche Anstoßzeit hat das Fußball-Verbandsligaspiel FK Pirmasens II gegen FSV Offenbach.

Zu diesem Termin kam es, weil das Heimspiel der Oberligamannschaft gegen Viktoria Herxheim kurzfristig von Freitagabend auf Sonntag, 16 Uhr, verlegt wurde. Die Pirmasenser hatten beim Vorziehen des Herxheim-Spiels auf Freitag nicht bedacht, dass Oberligisten seit dieser Saison schon in Runde drei in den Verbandspokal einsteigen und dass deshalb am Mittwoch das Pokalspiel des FKP I in Hauenstein auszutragen war. Und nur 48 Stunden Pause zwischen zwei Pflichtspielen waren dem Oberligisten zu wenig.

Verlegung abgelehnt

Und der FKP II spielt nun schon ab 12.45 Uhr, weil es im Falle einer normalen Anstoßzeit bei der Nutzung der Umkleiden und Duschen im Sportpark Husterhöhe zu einer Kollision mit dem Oberligamatch gekommen wäre. „Wir wollten dann auf Samstag, Freitag oder Montag verlegen, aber das wollte Offenbach nicht“, berichtet der Spielertrainer des Pirmasenser Verbandsligateams, Christopher Ludy.

Er gibt sich trotz der Auftaktniederlage zuversichtlich: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft im Kollektiv noch einmal so schlecht spielt wie in Marienborn.“ Ob angesichts einiger Ausfälle wie Lukas Volberg Spieler von der U19 oder aus dem Oberligakader das Verbandsligateam unterstützen, entscheide sich erst am Wochenende. Es gelte, „dieses Mal von Anfang an auf dem Platz zu sein“. Offenbach sei „ein leidenschaftlich verteidigender Gegner auf Augenhöhe mit einem immer sehr gefährlichen Daniel Szadorf“, urteilt Ludy, der den FSV beim Saisonauftakt in Hauenstein (2:2) beobachtete.