Eine Rote Karte für den Gegner, die wohl auf einem Missverständnis beruhte, hat der FK Pirmasens II am Sonntag nur bedingt genutzt. Obwohl die dieses Mal nicht ganz so junge FKP-Reserve fast 50 Minuten in Überzahl spielte, reichte es in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Basara Mainz nur zu einem 1:1 (0:1).

Es lief die 44. Minute auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark, als der Mainzer Alessandro Marino eine Entscheidung von Schiedsrichter Robin Schulze wohl mit den Worten „Schiedsrichter, ich bitte