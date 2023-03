Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens II steht nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Steinwenden nun in der Verbandsliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Auf der rechten Seite war die Mannschaft von Trainer Christopher Ludy ganz stark. Zwei Spieler sehen Rot.

„Die effektivere Mannschaft hat gewonnen.“ So kommentierte Daniel Meisenheimer, der Trainer des SV Steinwenden, das 2:0 (2:0) des FK Pirmasens II am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga gegen den