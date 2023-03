Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durchaus selbstbewusst trat der FK Pirmasens II zum Verbandsliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer SV Morlautern an. Doch die junge Truppe von Trainer Martin Gries bekam schnell ihre Grenzen aufgezeigt. Am Ende unterlag sie einem überlegenen Gegner mit 1:4 (0:3).

An diesem Sieg der Morlauterer gab es nichts zu deuteln. Zu eindrucksvoll hatte sich der Spitzenreiter präsentiert. Das sah auch Martin Gries so. Und so versuchte der Coach des bis dato auf Rang drei