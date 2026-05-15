Noch zwei Spiele in der Fußball-Verbandsliga, dann hört Jens Mayer als U23-Trainer des FK Pirmasens auf. Seine Nachfolge ist offenbar noch nicht genau geregelt.

Seit einer Woche ist bekannt, dass Mayer sein erst im Winter begonnenes Engagement auf der Husterhöhe nach der Saison beendet. „Es sind private, aber auch berufliche Gründe. Ich bin beruflich auch im Ausland unterwegs. Wenn ich Trainer bin, will ich das intensiv machen. Es kann sein, dass die Zeit wieder kommt, in der ich das so machen kann, wie ich es mir vorstelle“, sagt Mayer und betont, dass er noch eine wichtige Aufgabe habe: „Ich will den Klassenerhalt schaffen und noch zwei Spiele richtig Gas geben.“

Gewinnt sein Team am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr im Framas-Stadion) gegen den bereits abgestiegenen SV Morlautern, hat es zumindest bereits ein Entscheidungsspiel gegen die TSG Bretzenheim sicher, die aktuell mit drei Punkten Rückstand den ersten Abstiegsrang belegt und am Sonntag in Marienborn gastiert. Morlautern – mit dem früheren FKP-Regionalligastürmer Felix Bürger als Co-Spielertrainer – gewann das Hinspiel mit 2:0.

Wer wird Trainer?

Doch wer coacht nächste Runde den FKP II? „ Peter Rubeck wird Teil der sportlichen Lösung der U19 und U23 werden“, sagt FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Rubeck ist aktuell Trainer der Pirmasenser U19 in der DFB-Nachwuchsliga und soll das auch bleiben. Gleichzeitig bestätigt Kölsch, dass mit dem jetzigen Co-Trainer des FKP II, Julian Keuten, verlängert wurde. Wie genau die Lösung aussehen wird, wolle die Vereinsführung in den nächsten Tagen bekanntgeben. Generell stellt Kölsch fest: „Wir wollen die U19 und die U23 enger verzahnen. Bei uns ist es aktuell oft so, dass die Spieler direkt von der U19 in die Oberligamannschaft rücken. Wir wollen, dass dies mehr über die U23 geschieht.“ Damit wolle der FKP auch das Training der jungen Spieler besser steuern und einen flüssigeren Übergang schaffen. Weder Julian Keuten noch Peter Rubeck, der im Hauptberuf noch als kaufmännischer Angestellter bei den SHG-Kliniken in Völklingen arbeitet und ab Juli Rentner sein wird, wollten sich auf Anfrage konkret zu ihren Funktionen ab der neuen Saison äußern.