Stürmer Erik Bischof schoss beim 2:1 (0:0)-Heimsieg des FK Pirmasens II in der Fußball-Verbandsliga gegen den Titelkandidaten SV Morlautern kein Tor. Dennoch war der schnelle Zweibrücker, der erstmals in dieser Saison von Beginn an spielte, einer der Gewinner der Partie.

„Erik hat es sich verdient. Er hat lange auf seinen Einsatz in der Starfelf gewartet und im Training immer vollen Einsatz gezeigt. Er hat sich belohnt mit seiner Leistung“, war FKP-Trainer