In der Offensive deutlich besser aufgestellt war der FK Pirmasens II im Derby gegen die SG Rieschweiler. Dennoch musste sich die junge FKP-Reserve, die spielerisch deutliche Vorteile hatte, beim 5:1 (2:1)-Sieg zum Saisonauftakt in der Fußball-Verbandsliga mächtig strecken. Denn die SGR vergab insbesondere in der zweiten Halbzeit beste Chancen.

Während die Pirmasenser – wie schon in den Testspielen – bei Freistößen immer wieder wackelten, hatten die Gäste Mühe mit dem schnellen Passspiel des FKP. Rieschweiler