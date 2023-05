Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem neuen Trainer-Duo geht der FK Pirmasens II in sein erstes Spiel in der neuen Verbandsligarunde am Sonntag, 15 Uhr, im Stadion auf der Husterhöhe gegen den ASV Fußgönheim. Christopher Ludy, bisher mitstürmender Co-Trainer, ist jetzt Spielertrainer, der vom TuS/DJK zum FKP zurückgekehrte Timo Sammel sein Assistent. Verstärkung aus dem Oberligakader deutet sich an.

„Timo und ich funken auf einer Wellenlänge. Wir haben oft die gleichen Ideen. Auf alle Fälle kommen wir meist sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner“, sagt Christopher