Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst eine Torfabrik auf Hochtouren, dann Kurzarbeit: In den ersten vier Saisonspielen in der Fußball-Verbandsliga traf der FK Pirmasens II 13-mal ins gegnerische Tor. In den folgenden vier Partien kam nur ein einziges Törchen hinzu.

„Und das war auch noch ein Tor nach einer Standardsituation. Aus dem Spiel heraus haben wir seit vier Spielen gar nicht mehr getroffen“, bemängelt Spielertrainer Christopher Ludy und räumt