Der FK Pirmasens hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga ein 1:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim II erreicht. Dennis Krob brachte den FKP im Dietmar-Hopp-Stadion in der 21. Minute nach prächtiger Vorarbeit von Benno Mohr in Führung. Drei Minuten später glich Georginio Rutter, der diese Saison auch schon für die Hoffenheimer Profis getroffen hat, mit einem satten 25-Meter-Schuss aus. „Unterm Strich ein gerechtes Ergebnis eines Spiels mit wenigen Torchancen und vielen kleinen Fouls“, sagte FKP-Trainer Patrick Fischer.